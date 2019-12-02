«Это моветон»: Навка в алом платье отметилась с дочкой на вечеринке у Киркорова

Татьяна Навка живут в бешеном ритме. Фигуристка успевает ездить на гастроли, тренировать дочку Надежду и посещать светские мероприятия. Только накануне она вернулась из Белоруссии, где выступила со своим ледовым шоу, и сразу оказалась на празднике у Филиппа Киркорова. Певец организовал роскошную вечеринку в восточном стиле в честь восьмилетия своей дочери Аллы-Виктории. На торжестве собрались его друзья со своими детьми.

Навка пришла на праздник в алое платье с юбкой плисе из полупрозрачной ткани. Она сделала акцент на талии с помощью кожаного пояса с клепками. Волосы фигуристка завила в локоны, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Не менее нарядно выглядела ее пятилетняя наследница. Надежда веселилась со сверстниками в атласном платье с кремовым верхом и голубым низом с узорами. Кроха смотрелась, как маленькая принцесса. Именинница в нежном платье с пышной юбкой выглядела не менее очаровательно. К слову, пришел на праздник и муж Навки Дмитрий Песков. он облачился в брюки, джемпер кирпичного цвета и жилетку.

Поклонники восхитились не только вечеринкой, но и образом Татьяны. Однако некоторым он показался сильно броским. Согласилась с ними и Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю. «Я не знаю, чем можно объяснить выбор красного цвета на детское мероприятие. Можно было вполне выбрать любой другой более спокойный цвет. К чему привлекать к себе внимание, если это не твой праздник?», — отметила эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Слишком нарядно, даже присутствует некая помпезность. Все сделано для того, чтобы привлекать к себе внимание. По моему мнению, это моветон, абсолютный причем», — высказалась Бестави.

Стоит отметить, что обычно Навка не допускает модных проколов. Она всегда старается выглядеть просто и элегантно. Спортсменка регулярно занимается йогой, что помогает ей держать себя в форме. Также не стоит забывать, что у нее за плечами большая карьера в спорте.