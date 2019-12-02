Звездный стиль

«Модно и продуманно»: Алсу в черном костюме восхитила бьюти-блогера

Певица на днях появилась на публике со своей младшей наследницей. Лилиана Мамотина оценила образ звезды.

«Модно и продуманно»: Алсу в черном костюме восхитила бьюти-блогера
Алсу. фото: globallookpress.com/

Алсу с малых лет занимается музыкой, поэтому на сцене чувствует себя уверенно. Девушка обладает стройной фигурой и идеальной гладкой кожей. Она не скрывает, что следит за собой. Недавно косметолог раскрыл возможные секреты красоты артистки. Тем временем сама девушка также не устает поражать своими элегантными образами. Певица всегда отличалась утонченным чувством стиля и это унаследовала ее дочь Микелла.

На днях Алсу вышла в свет вместе с наследницей. Она посетила Fashion People Awards 2019. На ковровой дорожке звезда позировала с обновленной прической и в стильном total black. Она надела классический костюм с атласной блузкой. Укороченные брюки с высокой талией подчеркнули ее стройную фигуру, а необычные полупрозрачные туфли на шнуровки завершили образ. Дочь артистки предпочла молодежный стиль. Микелла предстала в серебристой куртке, темных джинсах и кроссовках.

«Спели любимую песню из репертуара Алсу „К тебе“. По-моему, получился отличный дуэт!», — отметила девочка.

Поклонники одарили Алсу и ее наследницу комплиментами. «Стильные, очень круто!!», «Какие красотки», «Прекрасный дуэт», — стали писать подписчики. А специально для портала бьюти-блогер Лилиана Мамотина оценила образ звезды.

«Или Алсу от природы наделена чувством вкуса, или над ее образами трудится армия стилистов. Другого объяснения беспроигрышным лукам я найти не могу», — сразу отметила эксперт. «На первый взгляд это совершенно банальный наряд — чёрный костюм с атласной (или шелковой) блузой. Но, когда начинаешь разглядывать детали, становится понятно насколько это модно и продуманно», — добавила она.

По словам Лилиан, туфли — это элемент, который кардинально влияет на образ. «Они ультрамодные, но благодаря классической форме не противоречат костюму, а дополняют его. Второй важный момент — серьги. Алсу выбрала крупные, броские украшения. Если бы она повесила на шею ожерелье или нацепила браслет, то эти серьги смотрелись бы вызывающе. Благодаря тому, что в образе лишь одна деталь-аксессуар, в целом весь лук „играет“», — высказалась бьюти-блогер.

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«Модно и продуманно»: Алсу в черном костюме восхитила бьюти-блогера
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