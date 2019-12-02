«Не для пышных женщин»: Боня подчеркнула фигуру неоново-салатовыми велосипедками

Виктория Боня отпраздновала свое 40-летие на Мальдивах, устроив вечеринку для близких друзей. В качестве диджея на празднике экс-возлюбленной ирландского миллионера Алекса Смерфита выступал Джанлука Вакки. Сама модель решила провести на курорте еще некоторое время, устроив незапланированные каникулы. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, которое было сделано неподалеку от того места, где поселилась бывшая участница «Дома-2». Еще до празднования дня рождения, Виктория арендовала виллу на Мальдивах, позаботившись об комфортабельном размещении.
Девушка не скрывает, что тщательно следит за модой. Сама Боня выступает в качестве дизайнера, выпуская собственную линейку женской одежды. На свежем снимке Виктория отметилась в пляжных шлепанцах и розовом топе-безрукавке. Свою фигуру модель подчеркнула трендовыми неоново-салатовыми велосипедками.
В интервью Teleprogramma.pro стилист Максим Зарипов утверждал, что этот предмет гардероба могут позволить себе только спортивные девушки с хорошей фигурой. По словам тренд-аналитика, велосипедки можно сочетать с туникой, ветровкой и даже пиджаком. Из обуви к ним больше подходят сандалии, босоножки, шлепанцы или ультрамодные кроссовки. По мнению Зарипова, такая актуальная вещь, как велосипедки «не для пышных женщин».
«Девушки, которые надевают велосипедки, могут похвастаться хорошей фигурой благодаря занятиям спортом. То есть на пышной женщине они не будут смотреться органично», — уточнил стилист.