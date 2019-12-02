«Не для пышных женщин»: Боня подчеркнула фигуру неоново-салатовыми велосипедками

Тренд-аналитик Максим Зарипов не сомневается, что этот предмет гардероба могут носить только спортивные девушки с хорошей фигурой.

Виктория Боня отпраздновала свое 40-летие на Мальдивах, устроив вечеринку для близких друзей. В качестве диджея на празднике экс-возлюбленной ирландского миллионера Алекса Смерфита выступал Джанлука Вакки. Сама модель решила провести на курорте еще некоторое время, устроив незапланированные каникулы. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, которое было сделано неподалеку от того места, где поселилась бывшая участница «Дома-2». Еще до празднования дня рождения, Виктория арендовала виллу на Мальдивах, позаботившись об комфортабельном размещении.

Девушка не скрывает, что тщательно следит за модой. Сама Боня выступает в качестве дизайнера, выпуская собственную линейку женской одежды. На свежем снимке Виктория отметилась в пляжных шлепанцах и розовом топе-безрукавке. Свою фигуру модель подчеркнула трендовыми неоново-салатовыми велосипедками.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Максим Зарипов утверждал, что этот предмет гардероба могут позволить себе только спортивные девушки с хорошей фигурой. По словам тренд-аналитика, велосипедки можно сочетать с туникой, ветровкой и даже пиджаком. Из обуви к ним больше подходят сандалии, босоножки, шлепанцы или ультрамодные кроссовки. По мнению Зарипова, такая актуальная вещь, как велосипедки «не для пышных женщин».