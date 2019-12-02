Звездный стиль

«Образ сложился»: стилист оценила искусственную шубку Дженнифер Лопес

Она отлично сочеталась с ее сапожками и джинсами.

«Образ сложился»: стилист оценила искусственную шубку Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото Global look press.

Дерзкий образ Дженнифер Лопес оказался весьма обсуждаемым среди ее поклонников. Американская звезда надела белый свитер крупной вязки, джинсы с элементами состаривания, трендовую шубку под леопарда и сапоги в тон. Уместно ли так одеваться в 50 лет? Этот вопрос мы задали Ларисе Тимиряевой, персональному стилисту и имиджмейкеру.

«Сейчас уже не актуально делить моду и стили по возрастам. Это не работает. Нужно одеваться так, чтобы подчеркнуть достоинства и скорректировать проблемы, которые с возрастом приобретаются. Здесь не вижу проблем никаких. Главное, чем должен отличаться образ молодежный от состоявшейся женщины – это статусом. Вещи должны быть качественными. Женщина должна выглядеть дорого, показывая, что уже чего-то добилась в жизни. Поэтому Лопес одета гармонично, стильно, модно, уместно, в соответствии с ситуацией», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

В целом образ Дженнифер Лариса Тимиряева сочла модным и стильным. Она отметила, что искусственные шубки, принтованные под леопарда, на пике популярности этой зимой. Также в тренде белый джемпер крупной вязки косичкой. Да и обувь под шубку певица подобрала идеально.

«Для меня образ сложился. Он целостный и уместный для путешествия. Стильно, модно, удобно», — сказала Тимиряева.

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«Образ сложился»: стилист оценила искусственную шубку Дженнифер Лопес
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