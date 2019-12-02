«В черном – необязательно»: стилист удивилась нарядам звезд на «Золотом единороге»

В Лондоне состоялось вручение кинопремии «Золотой Единорог». Церемония проходит исключительно для российских звезд и проводится уже в четвертый раз.

По традиции артисты блистали не только своими талантами, но и нарядами. Практически все звезды явились на церемонию в черном.

«Скорее всего, мероприятие было с прописанным дресс-кодом black tie. Это достаточно торжественный выход. Но дамы восприняли название «Черный галстук» как руководство к действию, решив, что должны быть все в этом цвете. Полностью в черном идти необязательно. В данном дресс-коде вообще не прописан цвет, это больше касается мужчин, для которых смокинг, дополненный черным галстуком – обязателен. Дам же цвет не касается абсолютно», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

А вот образ Дарьи Мороз эксперту понравился. Как раз он вполне соответствует дресс-коду Black tie. Единственный момент – бабочку лучше надеть ту, что завязывается, а не готовую на ремешке.