Звездный стиль

«В черном – необязательно»: стилист удивилась нарядам звезд на «Золотом единороге»

Елена Бестави предположила, что гости премии неправильно поняли дресс-код.

«В черном – необязательно»: стилист удивилась нарядам звезд на «Золотом единороге»
Дмитрий Дюжев с семьей. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

В Лондоне состоялось вручение кинопремии «Золотой Единорог». Церемония проходит исключительно для российских звезд и проводится уже в четвертый раз.

Андрей Смоляков с женой. Фото
Андрей Смоляков с женой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

По традиции артисты блистали не только своими талантами, но и нарядами. Практически все звезды явились на церемонию в черном.

«Скорее всего, мероприятие было с прописанным дресс-кодом black tie. Это достаточно торжественный выход. Но дамы восприняли название «Черный галстук» как руководство к действию, решив, что должны быть все в этом цвете. Полностью в черном идти необязательно. В данном дресс-коде вообще не прописан цвет, это больше касается мужчин, для которых смокинг, дополненный черным галстуком – обязателен. Дам же цвет не касается абсолютно», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

Марина Зудина с дочкой. Фото
Марина Зудина с дочкой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

А вот образ Дарьи Мороз эксперту понравился. Как раз он вполне соответствует дресс-коду Black tie. Единственный момент – бабочку лучше надеть ту, что завязывается, а не готовую на ремешке.

Дарья Мороз. Фото
Дарья Мороз. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами
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Тэги:

Дарья МорозДмитрий ДюжевЗвездный стильМарина Зудинамода и стильСветлана Ходченкова
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«В черном – необязательно»: стилист удивилась нарядам звезд на «Золотом единороге»
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