Звездный стиль

«Модная фишка»: 57-летняя Малинина завязывает платок в стиле «бабушка на лавочке»

Супруга народного артиста России высказалась о своем любимом аксессуаре для головы.

«Модная фишка»: 57-летняя Малинина завязывает платок в стиле «бабушка на лавочке»
Эмма Малинина поделилась модным секретом (Фото: Globallookpress.com)

Эмма Малинина решила провести мини-экскурс по трендам, рассказав о своем любимом аксессуаре для головы. Как выяснилось, возлюбленной народного артиста России отдает предпочтение не шляпкам, а простым платкам. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась модным советом с представительницами прекрасного пола и своими ровесницами, уточнив, что завязывает платок на голове в стиле «бабушка на лавочке».

«Это очень актуальная и модная фишка», — отметила Малинина.

Супруга Александра Николаевича уточнила, что по-английски этот способ носить платок на голове называется — babushka. По словам Эммы, можно создать весьма интересный образ, если подобрать к такой «бабушкиной косынке» современные вещи — яркие дизайнерские очки, «стильную сумку» или другой аксессуар.

«Мне часто прохожие на улице делают комплименты за мой стиль, в этот день их было особенно много», — добавила Малинина, отправившись на прогулку в платке.

Супруга Александра Малинина - Эмма
Эмма Малинина вспомнила о моде на платки (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Напомним, что в ноябре младшие дети Александра и Эммы Малининых — двойняшки Фрол и Устинья отпраздновали свое 19-летие в семейном кругу. По словам дочери певца, она очень благодарная своим родителям за то, что они позволили ей заниматься любимым делом, не оказывая на них с братом никакого давления. Как и ее отец, Устинья увлекается музыкой и вокалом, а Фрол больше интересуется живописью.

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«Модная фишка»: 57-летняя Малинина завязывает платок в стиле «бабушка на лавочке»
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