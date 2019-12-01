Звездный стиль

«На пике моды»: Брежнева отметилась на вечеринке в джинсах-бойфрендах и жакете оверсайз

Еще эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави рекомендовала девушкам обратить внимание на тренд нынешней осени - пиджак «с мужского плеча».

«На пике моды»: Брежнева отметилась на вечеринке в джинсах-бойфрендах и жакете оверсайз
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева в компании близкой подруги Елены Перминовой появилась на вечеринке по случаю презентации собственного косметического бренда Vera. Для выхода в свет возлюбленная музыкального продюсера подобрала анималистические туфли-лодочки со змеиным принтом, простой белый топ, который экс-солистка группы «ВИА Гра» заправила в джинсы-бойфренды с подворотами. Образ артистки завершил «пудровый» жакет оверсайз.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави рекомендовала девушкам обратить внимание на тренд этой осени — пиджак «с мужского плеча». Кроме того, она утверждала, что сегодня жакеты оверсайз пользуются большим спросом у представительниц прекрасного пола, эта деталь гардероба «на пике моды».

Певица Вера Брежнева и модель Елена Перминова
Вера Брежнева на презентации собственного косметического бренда Vera (Фото: Instagram.com/ververa)

«Когда я проснулась на следующий день  — у меня было ощущение, что все мне приснилось! Настолько это было круто», — отметила певица.

Близкая подруга знаменитости Елена Перминова отметилась на вечеринке Веры Брежневой в черном приталенном платье-пиджаке и сапогах. Напомним, что о моде на этот «голливудский тренд» в программе «Модный приговор» рассказывала соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко. В недавнем интервью возлюбленная Константина Меладзе утверждала, что в повседневной жизни и на гастролях она отдает предпочтение стилю casual — удобным и практичным спортивным брюкам, толстовкам, майкам и кроссовкам.

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Вера БрежневаЕлена Перминоваестественная красотаЗвездный стильКонстантин Меладзекрасота вне возрастамода и стиль
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«На пике моды»: Брежнева отметилась на вечеринке в джинсах-бойфрендах и жакете оверсайз
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