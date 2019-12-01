Звездный стиль

Без гламура: невестка Орбакайте ходит по бывшей даче Пугачевой в вязаных носках и пижамных штанах

Свой уикенд Алена Краснова провела в загородном доме на Истре.

Без гламура: невестка Орбакайте ходит по бывшей даче Пугачевой в вязаных носках и пижамных штанах
Алла Крансова провела уикенд на бывшей даче Аллы Пугачевой под Истрой (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя модель Алена Краснова не скрывает: она может позволить себе покупать дизайнерские и брендовые вещи в ГУМе. При этом модель знает, что такое экономия. По словам невестки Кристины Орбакайте, она никогда не стала бы переплачивать за косметический бренд, если бы нашла более доступный аналог той же продукции в масс-маркете. Ни для кого не секрет, что вместе с Никитой Пресняковым девушка часто бывает на бывшей даче Аллы Борисовны. Сама Примадонна отечественного шоу-бизнеса перебралась в подмосковную деревню Грязь. В замке Пугачёва обосновалась с Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. За домом певицы на Истре приглядывает 28-летний Никита вместе с женой Аленой.

Возлюбленная Никиты Преснякова показала, в чем ходит по даче (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

В Stories возлюбленная музыканта опубликовала свежий кадр, показав себя в домашней обстановке, а не в студийной фотосъёмке. Вместо дизайнерского наряда Алена Краснова примерила одежду в повседневном стиле casual, показав, в чем она ходит по бывшей даче Аллы Борисовны. Модель позировала в теплых вязаных носках, простой майке, поверх которой она надела белый свитер, и пижамных штанах. Белокурые локоны девушка собрала в пучок.

В недавней беседе с поклонниками Алена призналась: она не ожидала, что Никита решится сделать ей предложение руки и сердца. При этом возлюбленная музыканта отметила, что всегда мечтала о собственной семье и замужестве. Внук Пугачевой сыграл свадьбу в июле 2017 года. Этим летом в Дубае пара отпраздновала годовщину совместной жизни. Алена и Никита женаты уже два года. Однако с появлением отпрысков супруги не торопятся.

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Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Без гламура: невестка Орбакайте ходит по бывшей даче Пугачевой в вязаных носках и пижамных штанах
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