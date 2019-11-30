Звездный стиль

В тренде: Орбакайте подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой

Певица продемонстрировала стильный повседневный образ.

В тренде: Орбакайте подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте в этом году отпраздновала 48-летие, но певица выглядит гораздо моложе своих лет. Отчасти это благодаря генетике, ведь ее мамой является Алла Пугачева. Также она ухаживает за собой. Артистка делает массаж лица, чистку и другие процедуры делают практически все знаменитости. Иногда макияж ей делает Примадонна, но и сама Кристина умеет создать стильный образ, как для сцены, так и для повседневной жизни.

Так недавно Орбакайте побывала в США. Там она провела время с семьей. Накануне певица поделилась снимком, на котором была запечатлена в ОАЭ. В кадре блондинка предстала в джинсах с завышенной талией голубого цвета. Их она сочетала с белой майкой и джемпером молочного оттенка и принтом. Нюдовый макияж и массивная сумка через плечо завершили образ.

«Мои мечты — разноцветные бабочки», — мечтательно написала Кристина.

Поклонники любят наблюдать за жизнью артистки и порой даже пытаются повторить ее образы. На этот раз они вновь восхитились ее нарядом. «Королева», «Вкусняшка», «Как же я обожаю вас», «Классная», «Супер девчонка!», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Алсу и другие звезды с изящными фигурами любят носить именно такой фасон джинс.

Напомним, что ранее эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави рассказала, какие модели джинсов в тренде в этом сезоне. Как оказалось, не только джинсы с высокой талией, как у Орбакайте, актуальны. Также выбирать белые джинсы, расклешенные, с потертостями и принтом. К слову, певица продемонстрировала, с чем модно носить джинсы. Джемпера и свитера самый идеальный вариант для зимы.

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Звездный стильКристина Орбакайтемода и стиль
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В тренде: Орбакайте подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой
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