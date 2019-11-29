«Не хватает легкости»: стилист сравнила платье Марины Ким с «монашеским одеянием»

Российские знаменитости отметились на одном из самых ожидаемых событий этого года — премии журнал GQ Super Women. На светском мероприятии были замечены: Полина Гагарина, Альбина Джанабаева с супругом Валерием Меладзе, Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Елена Летучая, Игорь Верник, Ирина Винер-Усманова, Ляйсан Утяшева, Марк Тишман и многие другие.

Для выхода в свет телеведущая Марина Ким выбрала двухцветное платье в пол с закрытым воротом и длинными рукавами. Комментируя образ в интервью Teleprogramma.pro, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави подметила, что знаменитости идет это контрастное сочетание оттенков — черного и белого. Однако, несмотря на это, эксперт в сфере моды уточнила, что платью Марины не хватило «легкости». По словам эксперта по имиджу, Ким обладает яркой и запоминающейся восточной внешностью.

«На мой взгляд, образ Марины получился слишком драматичным, очень сильное контрастное сочетание, мне не хватает легкости. Она достаточно молода. Но примерив такое платье, больше напоминающее монашеское одеяние, теледива просто не смогла правильно преподнести себя», — экспертно резюмировала стилист.

Напомним, что Марина Ким одна воспитывает двоих детей: у телеведущей подрастает пятилетняя дочь Бриана и крошка Дарина. Она младше своей сестренки на два года. Знаменитость не скрывает, что с появлением наследниц ее жизнь обрела новый смысл. Однако отказываться от карьеры на ТВ ради того, чтобы неотлучно находиться рядом с детьми, Марина не планирует.