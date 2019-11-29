«Выглядит неприглядно»: Боня «промахнулась» с «невинным» платьем-комбинацией

Еще 27 ноября Виктория Боня отпраздновала 40-летие. Свой день рождения экс-участница «Дома-2» провела на Мальдивах, устроив вечеринку для близких друзей. Среди многочисленных гостей модели был также замечен «танцующий миллионер» Джанлука Вакки, который выступил на празднике Виктории в качестве приглашенного диджея. Позже на личной страничке в Instagram бывшая возлюбленная ирландского миллионера опубликовала фотоотчёт с вечеринки, поблагодарив звездных коллег и поклонников за теплые поздравления.

Справив на Мальдивах 40-летие, Боня решила провести на курорте еще несколько дней. Так, знаменитость приняла участие в импровизированной пляжной фотосессии, появившись в кадре в трендовом платье-комбинации. В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави прокомментировала образ модели, подметив, что девушка явно «промахнулась» с нарядом, отдав предпочтение «невинной, детской и немного наивной стилистике».

«Как я уже не раз говорила, если внешность не совпадает со стилем выбранной одежды, то вся гармония образа начинается рушиться на глазах. Бесспорно, наша героиня отдала предпочтение модному фасону, так называемые платья-комбинашки на пике популярности. Но все же Виктории я бы посоветовала надеть, что-то поярче. Она выбрала простой рисунок: принтованное платье с бледными розами ее слишком упрощает. Такой наряд вполне мог бы смягчить внешность — добавить образу наивности. Однако на фоне нежного принта девушка выглядит неприглядно и невыразительно. Выделяются драматические черты лица Виктории», — уточнила Бестави.

Напомним, что у модели есть семилетняя дочка Анджелина Летиция от ирландского миллионера Алекса Смерфита. По словам Виктории, она рассталась с отцом единственной наследницы из-за того, что любимый мужчина больше не хотел иметь детей, в то время как сама Боня, мечтала о большой семье.