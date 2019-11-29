Звездный стиль

«Ляп, которой все портит, — это колготки»: стилист оценила образ Нюши в ботфортах

Имиджмейкер Лариса Тимиряева смогла найти ошибку в сценическом наряде 29-летней певицы.

«Ляп, которой все портит, — это колготки»: стилист оценила образ Нюши в ботфортах
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

29-летняя Нюша не скрывает: с рождением дочери она не стала отказываться от большой сцены. Несмотря на то, что исполнительница меньше времени уделять певческой карьере, она продолжает участвовать в различных фестивалях и музыкальных премиях. Артистка мечтала выйти из декретного отпуска и приступить к записи новых синглов. Об этом девушка рассказывала в беседе с журналистами.

На днях певица опубликовала кадр, который был сделан во время одного из ее выступлений. Для выхода на сцену возлюбленная Игоря Сивова выбрала жакет оверсайз, кожаный топ-бюстье, мини-шорты и высокие сапоги на шпильке с пайетками. Имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro высказалась о наряде поп-исполнительницы, подметив, что образ получился сценическим — вместе с тем, стильным и трендовым. Однако Нюша все же допустила одну ошибку в подборе аксессуаров.

«Образ певицы скомпонован в модной тенденции совмещения несовместимого в стиле casual-шик. Здесь соединение casual-классики — объемный пиджак, словно с мужского плеча, блестящие ботфорты, кожаный топ-бюстье, ремень и серьги. Вся линия аксессуаров в едином гламурном стиле, что соответствует сценическому предназначению. Единственный ляп, который портит все и рушит целостность — это черные колготки», — подметила Тимиряева.

По словам стилиста, так как Нюша продемонстрировала публике свой «подтянутый животик и стройную талию», ей нужно было «использовать этот же эффект», выбрав колготы телесного оттенка. И тогда зритель мог подумать, что артистка вышла на сцену вовсе без этого аксессуара.

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«Ляп, которой все портит, — это колготки»: стилист оценила образ Нюши в ботфортах
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