Звездный стиль

«Слишком много блеска»: эксперт по стилю оценила алый костюм Джанабаевой

Певица сменила два образа на премии GQ Super Women.

«Слишком много блеска»: эксперт по стилю оценила алый костюм Джанабаевой
Альбина Джанабаева . фото: globallookpress

Накануне в Москве состоялось еще одно светское мероприятие. Звезды собрались в историческом здании — Особняке на Волхонке — ради вручения премий GQ Super Women. Среди гостей вечера были: Светлана Ходченкова, Полина Гагарина и другие известные персоны. Каждая из девушек долго готовилась к этому событию и заранее выбирала себе наряд. Появилась на мероприятии и Альбина Джанабаева, которая нечасто выходит в свет.

На этот раз она появилась на красной дорожке в роскошном бархатном платье синего цвета. Волосы певицы были уложены в голливудские локоны, а также сделан вечерний макияж. Крупное колье красовалось у нее не шее. Многие поклонники восхитились образом артистки и одарили ее комплиментами.

Позже Альбина также выступила на сцене. Для этого она переоделась в яркий алый костюм тройку из пайеток. «Это был очень красивый вечер», — отметила певица. Она поблагодарила за свой наряд известного дизайнера Яну Расковалову. Этот наряд вызвал еще больше восхищения у некоторых пользователей Сети.

Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, тоже отметила, что Джанабаева выбрала очень яркий образ, но посчитала, что он не идеальный.

«Да, все четко выверено. Шикарный костюм от Расковаловой, но как-то слишком не естественно, слишком переиграно. У Расковаловой есть гораздо интереснее вещи, которые больше подошли бы Альбине и больше подчеркнули бы ее женственность. Здесь выбран красный цвет, фактурная ткань. В общем, слишком много блеска. Мне, если честно, не понятно: она и так звезда, зачем себе дополнительно давать этого блеска? Не понимаю», — высказалась Елена в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Она также отметила, сам наряд очень грамотный, но ей не совсем понравилось, как одежда гармонирует с внешностью артистки. Эксперт не стала исключать, что Джанабаева намеренно преследовала цель привлечь к себе внимание на премии.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваЗвездный стильмода и стильПремия GQ Super WomenРазбор стилиста
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«Слишком много блеска»: эксперт по стилю оценила алый костюм Джанабаевой
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