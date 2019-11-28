«Берите черный»: Хромченко подсказала, как выбрать идеальный кардиган

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» дала несколько полезных советов о том, как выбрать идеальный кардиган.

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По ее мнению, модель с V-образным вырезом на пуговицах — самая универсальная и незаменимая для женщин. В такой кофте можно погулять с ребенком в парке, прийти на работу и даже деловую встречу. По словам эксперта, в ней можно явиться даже на красную дорожку в подходящем комплекте.

Проще всего подбирать комплектацию под черный кардиган. Поэтому, если не хотите лишний раз размышлять, с чем лучше надеть кофту, выбирайте этот цвет. Единственный запрет на него для тех, у кого есть кошка со светлой шерстью.

Другой вариант — серая модель длиной до середины бедра с тремя пуговицами. Эвелина рекомендует сочетать его с такого же цвета футболкой, либо белой. Для работы хорошо подойдет белая рубашка, для неформальной встречи — майка-алкоголичка. Тоже белая.