Звездный стиль

«Красотка»: Валерия восхитилась внешностью Савельевой в мужском костюме

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави уже напоминала о тренде на жакеты оверсайз.

«Красотка»: Валерия восхитилась внешностью Савельевой в мужском костюме
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

На одном из выступлений возлюбленная 46-летнего Кирилла Сафонова появилась в брючном костюме, примерив объемную белую сорочку и трендовый пиджак оверсайз. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. Ранее о голливудском тренде на удлиненные жакеты в программе «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко.

На личной страничке в Instagram Саша Савельева опубликовала свежий кадр, который был сделан во время ее выступления на сцене под аккомпанемент живой музыки.

«Какие ассоциации у вас рождаются, когда вы видите девушку в мужском костюме?! Всегда хотела задать этот вопрос», — обратилась к подписчикам певица.

Примечательно, что одной из первых на снимок знаменитости отреагировала супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Певица Валерия восхитилась внешностью молодой мамы в мужском костюме.

«Красотка», — лаконично отметила артистка, обратившись к возлюбленной Кирилла Сафонова.

Напомним, что в марте Саша Савельева впервые стала мамой. Она родила от супруга долгожданного наследника сына Леона. В одном из интервью певица призналась, что еще до беременности она часто думала о том, что вряд ли сможет испытать радость материнства. Однако страхи девушки развеялись, когда врачи сообщили ей об интересном положении.

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«Красотка»: Валерия восхитилась внешностью Савельевой в мужском костюме
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