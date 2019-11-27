«Противопоказаны пышные юбки»: Хромченко объяснила, как стильно носить тренч

Тренч в этом сезоне необычайно актуален. Как носить его правильно, чтобы образ был стильным, объяснила эксперт моды и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.
Купив новенькую модель, не торопитесь ее надевать: подтяните ремешки на рукавах, если они есть, поднимите воротник, пояс завяжите небрежно. Даже если на нем имеется пряжка, модный эксперт не советует ей пользоваться. Сделайте легкий узел, так вид будет более стильным и естественным. Так же обстоит дело с пуговицами и замками – не стоит их застегивать до конца. Пусть «молния» будет слегка расстегнутой, а несколько пуговиц останутся забытыми.
Вообще в современной моде это практически основное правило – вы всегда должны выглядеть чуть-чуть потрепанно, как будто одевались быстро, не задумываясь, а на улице дул хороший ветер.
«Крупную вещь, которая несет на себе стилистическую нагрузку, нельзя сочетать с другой крупной вещью, которая также несет на себе стилистическую нагрузку. Например, нельзя помимо тренча надеть военизированные сапоги, сумку-портупею, кепку, очки-авиаторы. Тренчу противопоказаны пышные юбки. Потому что фигура получается большая — как баба на чайник. Хотя бывают и исключения», — процитировал эксперта сайт Wday.ru.