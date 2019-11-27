«Маски дают быстрый эффект»: косметолог объяснила «чудесное» омоложение Колман

В начале третьего сезона сериала «Корона» зрители увидели 30-летнюю Елизавету II. Сыграла ее 45-летняя актриса Оливия Колман. Оказалось, что это не чудеса грима, звезда действительно прошла процедуру омоложения, пишет Мirror.

Как рассказал косметолог Гэвин Маклеод-Валентин, который работал с Оливией, помогла специальная кислородная маска. Режиссеру фильма было важно, чтобы эффект был естественным, поэтому от инъекций с ботулотоксином они отказались.

Российский звездный косметолог Марият Мухина подтвердила, что современные разработки позволяют добиться такого видимого результата. Однако здесь есть одно «но».

«Не будем отрицать, маски дают быстрый визуальный эффект, но очень кратковременный. Он хорош для того, чтобы быстро привести кожу в порядок и выйти на вечеринку или красную дорожку. Маска – это омоложение на час-два, дальше эффект будет спадать. Его можно пролонгировать, если опять сделать эту маску. Таким образом, потребителя просто «подсаживают» на длительный курс масок», — прокомментировала косметолог для Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, гораздо дешевле и эффективнее женщинам сделать уколы красоты или даже баромассаж. Эти процедуры хоть и кажутся дорогими, но по итогу будут стоить намного дешевле, чем серия масок. Да и сил уйдет меньше. Впрочем, женщины вправе выбирать свой метод ухода. Марият рекомендует омолаживающие процедуры дамам уже с 25 лет. И даже домашние средства и маски будут иметь эффект, если ухаживать за собой регулярно.