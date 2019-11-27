Звездный стиль

«Маски дают быстрый эффект»: косметолог объяснила «чудесное» омоложение Колман

В третьем сезоне сериала «Корона» 45-летняя актриса сыграла 30-летнюю королеву.

«Маски дают быстрый эффект»: косметолог объяснила «чудесное» омоложение Колман
Оливия Колман. Фото Global look press

В начале третьего сезона сериала «Корона» зрители увидели 30-летнюю Елизавету II. Сыграла ее 45-летняя актриса Оливия Колман. Оказалось, что это не чудеса грима, звезда действительно прошла процедуру омоложения, пишет Мirror.

Как рассказал косметолог Гэвин Маклеод-Валентин, который работал с Оливией, помогла специальная кислородная маска. Режиссеру фильма было важно, чтобы эффект был естественным, поэтому от инъекций с ботулотоксином они отказались.

Российский звездный косметолог Марият Мухина подтвердила, что современные разработки позволяют добиться такого видимого результата. Однако здесь есть одно «но».

«Не будем отрицать, маски дают быстрый визуальный эффект, но очень кратковременный. Он хорош для того, чтобы быстро привести кожу в порядок и выйти на вечеринку или красную дорожку. Маска – это омоложение на час-два, дальше эффект будет спадать. Его можно пролонгировать, если опять сделать эту маску. Таким образом, потребителя просто «подсаживают» на длительный курс масок», — прокомментировала косметолог для Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, гораздо дешевле и эффективнее женщинам сделать уколы красоты или даже баромассаж. Эти процедуры хоть и кажутся дорогими, но по итогу будут стоить намного дешевле, чем серия масок. Да и сил уйдет меньше.  Впрочем, женщины вправе выбирать свой метод ухода. Марият рекомендует омолаживающие процедуры дамам уже с 25 лет. И даже домашние средства и маски будут иметь эффект, если ухаживать за собой регулярно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Оливия КолманСериал "Корона"сериал «Корона»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Маски дают быстрый эффект»: косметолог объяснила «чудесное» омоложение Колман
Интересно?
Поделись с друзьями: