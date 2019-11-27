«Утонченное великолепие»: Боня не прогадала с мерцающим платьем-футляром

Виктория Боня смогла стать знаменита благодаря реалити-шоу «Дом-2». А после романа с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом она стала жить в Монако. Сейчас девушка уже перебралась в Лондон и сама растит дочь Анджелину. В личной жизни светской львицы тоже все наладилось, но своего нового избранника она скрывает. Наличие бойфренда не помешало знаменитости отпраздновать свое 40-летие на Мальдивах в компании «танцующего миллионера» Джанлука Вакки.

27 ноября Боне исполнилось 40 лет. Она начала праздновать еще ночью, собрав друзей на вилле, которая расположен на приватном острове. Для особого случая девушка выбрала мерцающее силуэтное платье-футляр нежно-голубого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру светской львицы. Волосы она собрала в высокий хвост, а также сделала неброский макияж. Белая мини-сумочка и туфли с шипами дополнили образ.

«Ну вот и наступил мой день, сегодня я именинница», — похвасталась Виктория.

Многие пришли в восторг от ее образа. Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, тоже осталась под впечатлением от ее наряда.

«Для дня рождения Виктория выбрала элегантный look утончённой леди. Платье-футляр по фигуре со сборкой на груди. Нет никакого намёка на откровенность. Она сделала акцент на мерцающем цвете и фактуре платья и не прогадала. Туфли и сумочка не перебивают, не отвлекают внимание. Хотя, на мой взгляд, туфли без шипов подошли бы больше к этому образу — все таки они грубые на фоне утонченного великолепия», — высказалась Лилиан в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Добавим, что на одной вечеринке Боня не остановилась. Позже она собрала друзей уже на пляже. Джанлука Вакки снова выступил в качестве диджея. А виновница торжества облачилась в длинное летящее платье белого цвета со стразами. Она принимала поздравления, веселилась и танцевала.