«Как с подружкой»: Бородина в эффектном мини-платье вышла в свет с мамой

Ксения Бородина не так давно призналась, что не хранит совместных фото с отцом. Она едва смогла найти один архивный снимок, на котором запечатлен Ким Амоев. С ним телеведущая мало общалась, так как ее родители развелись, когда она была очень маленькой. Год назад ее папа скончался. А вот с мамой, Инной Булатовной, и отчимом, итальянским бизнесменом, она состоит в теплых отношениях. Знаменитость редко выходит в свет, но на днях сделала исключение.

Бородина решила посетить театр и свою маму взяла с собой. Для появления на публике телеведущая выбрала необычное алое платье с узором. Она сделала акцент на талии с помощью пояса. В тон ему девушка подобрала ботфорты на каблуке. Родительница Ксении тоже принарядилась. Она предстала в черном атласном платье. Инна Булатовна также дополнила образ аксессуарами и ботинками на шнуровке.

«С мамулей на спектакль „Дядя Ваня“», — написала Бородина.

Многие поклонники пришли в восторг от снимка. Одни стали обсуждать образы телеведущей и ее мамы, а другие обратили внимание на то, что Ксения очень худенькая. «Шикарная мама, очень приятно на вас смотреть, когда и дочь, и мама — стильные и ухоженные женщины», «Очень худенькая Ксюша!!!! Кг 5 бы набрала и было бы», «Сапожки шик», «Красивые, ваше платье супер», «Ого, какие крутые», «Как с подружкой», «Прям тут классная, девочка-девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ксения воспитывает двух дочерей и при этом успешно строит карьеру на ТВ. Ранее она признавалась, что старается больше времени посвящать детям, поэтому не появляется на светских мероприятиях. Лишь изредка знаменитость позволяет себе провести время с подругами, посетить ресторан или сходить в театр.