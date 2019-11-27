Детокс насмарку: Лариса Гузеева «сорвалась» после курса голодовки

Телеведущая 9 дней провела в специальной клинике, где боролась с лишним весом, а вот дома не удержалась от гастрономических соблазнов.

Лариса Гузеева не скрывает, что любит полакомиться вкусными блюдами. К тому же, она сама очень хорошо готовит. Однако некоторое время назад телеведущая начала бороться с лишним весом. Своими силами ей было сложно избавиться от лишних килограммов, поэтому она обратилась в детокс-клинику. Ей понравилось худеть под присмотром врачей, поэтому недавно артистка повторила курс правильного питания и сделала ряд аппаратных процедур.

За девять дней Гузеевй удалось сбросить пять килограммов. Ко всему прочему, настроение телеведущей улучшилось и она вновь поэкспериментировала с имиджем. Женщина вернулась к прежнему темному цвету волос. Однако оказавшись дома, 60-летняя звезда не смогла отказать себе в гастрономических вкусностях. Она призналась, что у нее бывают «срывы», но Лариса старается соблюдать диету.

На новом фото она предстала без макияжа и в махровом халате. Гузеева запечатлела себя после бани за чашкой чая. Так она провела свой выходной. К слову, телеведущая старается часто посещать баню, так как это стало важной частью ее похудения. «Выходной! После бани… Это мое время и моя красота», — написала знаменитость.

Многие поклонники следят за каждым шагом телеведущей. «Банька молодит», «Как уютно у вас», «Какая вы красавица! Правда! Лицо такое красивое», «Какое декольте», — стали комментировать пост подписчики. «Расскажите, как вам живется после похудительно-реабилитирующего санатория! И вообще — оно того стоило? Поделитесь впечатлениями», — поинтересовалась одна из фанаток. Гузеева не стала скрывать, что режим питания ей соблюдать сложно. «Сорвалась вчера на съемках, но я беру себя в руки», — ответила она.