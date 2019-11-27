«Каблук сыграл свою роль»: Семенович вытянула силуэт нюдовыми лодочками

39-летняя Анна Семенович приняла участие в новой студийной фотосессии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала понравившейся снимок, представ перед объективом фотокамеры в объемных джинсах с подворотами, пиджаке в мужском стиле и бежевых туфлях-лодочках. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева подметила, что певица собрала образ в одном из популярным на сегодняшний день стиле Casual-шик, смысл которого заключается в соединении удобной повседневной одежды с элементами гардероба класса люкс.

В данном случае Анна примерила классический пиджак оверсайз в мужском стиле и туфли бежевого оттенка пастельной палитры. По мнению стилиста, этот образ по удобству и оригинальности больше напоминает спорт-шик, однако он не содержит элементов спортивной одежды.

«Анна очень уместно распахнула пиджак, создав тем самым две вертикальные линии у плечевой одежды», — добавила Тимиряева.

Имиджмейкер также подметила, что певице удалось визуально вытянуть силуэт благодаря «нюдовым лодочкам».

«Каблук также сыграл свою роль», — уточнила стилист.

Кроме того, эксперт в сфере моды похвалила артистку за правильно подобранную цветовую палитру — акцент на бежевых тонах и проявленное внимание к трендам. Напомним, что в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Анна Семенович призналась, что уже больше года счастлива в новых отношений. По словам певицы, она старше своего возлюбленного на семь лет. Пока знаменитость не планирует показывать избранника широкой публике. При этом Анна подумывает о пополнении, мечтая о материнстве.