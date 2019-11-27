Звездный стиль

Васильев сделал комплимент 28-летней Ивлеевой из-за «стройной фигуры и красивой груди»

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале признался, что не нашел причин для критики, оценив гардероб знаменитости.

Васильев сделал комплимент 28-летней Ивлеевой из-за «стройной фигуры и красивой груди»
Александр Васильев (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность и стиль 28-летней Анастасии Ивлеевой. Многие помнят девушку по передаче «Орел и решка. Перезагрузка». По мнению историка моды, ток-шоу о путешествия сегодня невероятно популярны. Ведь на протяжении семидесяти лет наша страна была за «железным занавесом». Однако сейчас ситуация в корне изменилась: россияне, по словам Васильева, стали «скопом бороздить мир», в том числе и экзотические страны, такие как — Марокко, Индия, Таиланд и Вьетнам.

Комментируя достоинства внешности Ивлеевой, соведущий Эвелины Хромченко в «Модном приговоре» подметил, что будучи блондинкой, Анастасия обладает «манящим взглядом, стройной фигурой и красивой грудью», являя собой воплощение молодости.

«Что касается образа Насти, то, на мой взгляд, в ней произошло соединение двух богов — Эроса и Танатоса. Эрос- бог любви, он постоянно присутствует в ее гардеробе, и Танатос — бог смерти — тоже», — приводит 7days слова историка моды.

Телеведущая Анастасия Ивлеева
Александр Васильев не нашел повода для критики, обратив внимание на стиль Анастасии Ивлеевой (Фото: Instagram.com/_agentgirl_)

По мнению Васильева, подобное сочетание только играет на руку Ивлеевой, которая оказывается в центре всеобщего внимания, появляясь на том или ином светском мероприятии. Телеведущий не стал скрывать, что подобный стиль свойственен Мадонне и Шэрон Стоун.

«Поэтому никаких претензий у меня к Насте нет. Этот образ ее кормит. Будь она другой, «хорошей девочкой», на нее бы не обратили внимание тринадцать миллионов подписчиков», — добавил Васильев.

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Васильев сделал комплимент 28-летней Ивлеевой из-за «стройной фигуры и красивой груди»
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