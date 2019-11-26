«Гармонирует с ее цветотипом»: бьюти-блогер оценила новую прическу Навки

Татьяна Навка недавно вернулась из отпуска. Она успела не только отдохнуть, но и загореть. Фигуристка всегда находится на публике, часто выступает на льду с ледовыми шоу и посещает светские мероприятия, поэтому следит за своей внешностью. Она не только занимается спортом, но и посещает салоны красоты. Девушка всегда была блондинкой, но любила играть с оттенком волос. На этот раз после отдыха в жарких ОАЭ она отправилась в салон и освежила прическу.

На новом фото Навка предстала со светлыми волосами с медовым отливом. Локоны фигуристки успели отрасти, поэтому ей сделали укладку, завили их в легкие кудри. Девушка заверила, что много лет ходит лишь к одному мастеру, в руках которого ее волосы оживают. Многим поклонникам понравилось преображение знаменитости и они одарили Татьяну комплиментами. «Красотка», — заверила Анна Семенович. «Татьяна, у вас очень красивая причёска и вам она очень идёт, и цвет супер», — высказалась одна из поклонниц.

Специально для портала Teleprogramma.pro Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, оценила преображение фигуристки.

«Если мы говорим про прическу, то рассматривать цвет в разрезе моды я считаю нецелесообразным. Уже все грамотные, знают про цветотипы, которые не всегда можно подогнать под рамки трендов. Блондинки всегда в моде, как и брюнетки, и рыжеволосые девушки. Безусловно, Навке идёт этот цвет волос. Такой тёплый оттенок совместим и гармонирует с ее цветотипом», — пояснила эксперт.

Она также обратила внимание на укладку Навки.