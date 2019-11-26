Звездный стиль

Стильная мама: Жасмин в сверкающем бомбере появилась на детской премии

Корреспондент Teleprogramma.pro передает первые новости с красной дорожки.

Стильная мама: Жасмин в сверкающем бомбере появилась на детской премии
Жасмин. фото: globallookpress.com/

26 ноября в Москве стартовала детская премия «Super мамы года». Это событие не первый год привлекает к себе внимание звезд. На этот раз на красной дорожке одной из первых появилась певица Жасмин. Она родила троих детей. Ее старший сын Михаил уже стал взрослым, ему 22 года. А вот семилетняя Маргарита и трехлетний Мирон нуждаются в ежедневной ласке и заботе. Однако на премии артистка появилась в одиночестве.

«Я как мама троих не могла пропустить премию. Но сегодня на вечере я одна. Все мои — заняты своими делами», — призналась Жасмин корреспонденту Teleprogramma.pro, который находится в центре событий.

На мероприятии Жасмин появилась в стильном образе total black. Она подчеркнула фигуру, облачившись в черные брюки с завышенной посадкой и эффектный бомбер со стразами, который сиял в лучах софитов. Волосам певица придала объем и уложила в аккуратный хвост. Туфли-лодочки и мягкая сумка завершили образ знаменитости. Многие сошлись во мнении, что 42-летнюю звезду можно назвать самой стильной мамой.

Жасмин на премии. Фото: Кристина Десятова/ Teleprogramma.pro

Отметим, что Жасмин родилась в Дагестане и воспитывает наследников, соблюдая особые традиции. Так, она впервые в жизни подстригла своего сына Мирона в этом году. Певица сделала это в его день рождения. По словам артистки, она не стригла мальчика из-за традиций, поэтому он ходил с пышной кудрявой шевелюрой. Звезда очень любит своих наследников и не жалеет денег на то, чтобы они жили в комфорте.

Напомним, что уже около восьми лет девушка состоит в браке с миллионером Иланом Шором. Она любит своего избранника. Минувшим летом его объявили в международный розыск. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту выезда депутата Илана Шора из Молдавии. Тогда Жасмин усилила охрану, но не стала прерывать свой гастрольный тур.

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Звездный стильмода и стильпевица ЖасминПремия "Мама года"
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Стильная мама: Жасмин в сверкающем бомбере появилась на детской премии
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