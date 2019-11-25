Модный промах: эксперт по стилю раскритиковала Водянову в полосатой пижаме

Наталья Водянова с юности работает в индустрии моды, поэтому давно научилась подбирать правильно вещи и следовать тенденциям моды. Недавно во время поездки в Африку модель предстала в песочном костюме, подчеркнув свою стройную фигуру и при этом оставшись элегантной и женственной. Ранее девушка уже демонстрировала, что дома она тоже выглядит очень стильно. Чаще всего знаменитость носит платья и туфли.

Но на новом фото Водянова предстала, сидя в кресле в своем кабинете. При этом модель была облачена в шелковую пижаму с полосатым принтом. Она похвасталась безупречным алым педикюром, а вот на ее голове красовались золотые оленьи рожки.

«Дорогой Санта, может, в следующем году каждый завтрак будет у Тиффани. Обещаю, что я буду хорошей девочкой (никогда не слишком рано для рождественского списка желаний)», — написала Наталья.

Некоторые поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие отметили, что им понравился наряд звезды подиумов. «Наташа, это просто сногсшибательно! Не так давно крупная клетка, а сейчас полоска! Обожаю!», «Какая чудесная», «А словно олененок», — стали писать подписчики. Специально для портала Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила ее домашний образ.

«Тут черно-белая полоска. Это драматический стиль. Если говорить об ассоциациях, то это сразу переносит нас в Америку прошлого века 20-х годов. Тогда были гангстеры, которые носили костюмы, часто полосатые и как раз черно-белые. Так, по большей части мужская эстетика. При этом вот эти рожки смешные, новогодние», — сказала эксперт.

При этом эксперт обратила внимание, что Водянова посвятила пост Санте. «Если разбирать данную ситуацию, то я бы, наверное, выбрала на ее месте более легкую пижаму, более детскую. А здесь получается нестыковка по эмоции. Нет этой гармонии, присущей стильному образу. У меня не сложилось такого восприятия», — призналась Бестави. Как оказалось, даже принт в виде полосок постепенно выходит из моды, так как был на пике популярности в прошлом сезоне.

Она объяснила, что стиль драма накладывает свой отпечаток, поэтому образ получился далеко не нежный. «Черты лица у нее достаточно мягкие, и вот такие вещи драматические начинают выходить на первый план и кричать, лицо исчезает. Если закрыть рукой костюмчик и оставить только личико с этими милыми рожками, то все замечательно», — добавила Елена.