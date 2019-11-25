Total black: Лобода сочетала в образе сразу несколько трендов

Светлана Лобода на сцене то и дело появляется в откровенных боди или сверкающих платьях, подчеркивающие ее фигуру. Певица обладает точеной фигурой, которую продолжает совершенствовать ежедневными тренировками. Поклонники привыкли видеть артистку в ярких и порой дерзких образах. Как оказалось, даже в обычной жизни ей удается создавать гламурные образы и при этом очень комфортные и удобные.

Так, на днях Лобода предстала во дворе дома перед очередной поездкой по делам. Она облачилась в черные лосины, пиджак с поясом, а также певица накинула пальто на плечи, а в руках держала мягкую кожаную сумку. Артистка собрала волосы в пучок, а глаза скрыла за солнцезащитными очками в квадратной оправе.

«Стильно и даже одета», — отметил один из ее подписчиков. Многим понравился образ звезды в стиле total black. А специально для портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева — персональный стилист , имеджмейкер, оценила наряд

«По трендам, черный, total black, так и держится на пике. Все к нему прицепились, всем это нравится. Тем более, черный цвет без проигрышный. Еще у нее высокий пучок собран, это тоже тренд. Разница фактур учтена. Весь образ выдержан в едином стиле, везде лаконичные линии. Он одновременно и дерзкий и сдержанный», — высказалась эксперт.

Ей понравилось, что Лобода прибегла к многослойности как в одежде, так и в аксессуарах. «У нее четкие сапоги, держащие форму и четкие линии на очках. Они прям гармонирую с сапогами. А с помощью сумки она добавила мягкости. Акцент на талии сейчас в моде, а у нее пиджак с поясом», — также заметила Тимиряева.

По словам стилиста, черный цвет и образы в темных тонах подходят только уверенным в себе женщинам. А одежда в мужском стиле часто подчеркивает женственность своей хозяйки. Лариса Федоровна отметила, что таким приемом часто пользуются француженки. «Я думаю, здесь тоже играет роль этот прием. Образ и сдержанный, а с другой стороны ее хрупкие черты лица на контрасте выглядят нежными и женственными», — добавила эксперт.