Выпустите их: роскошный бюст Селены Гомес еле поместился в кислотное платье

Известная своими формами 27-летняя американская поп-звезда Селена Гомес стала одной из самых ярких участниц премии American Music Awards 2019, которая прошла 24 ноября в Лос-Анджелесе. Девушка явилась на церемонию в коротком платье Versace кислотно-зеленого цвета. Она подобрала под этот наряд туфли-лодочки в тон и двухъярусное колье, но внимание гостей вечера привлек именно основной наряд.

Зрителям сразу стало понятно, что платье узковато для певицы в районе груди. Ее бюст так и норовил «выпрыгнуть» наружу, во всех ракурсах он выглядел сдавленным. Удивительно, как артистка выдержала этот «саркофаг».

Теперь поклонники Селены гадают: была ли это ошибка ее стилистов или, может, на то и был расчет, чтобы привлекать взгляды аудитории. Если верно второе предположение, то затея явно удалась.

Впрочем, во второй половине вечера певица «сбросила зеленую кожу» и облачилась в другие наряды. Одним из них было полностью закрытое облегающее черное платье в пол.