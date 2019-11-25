Хромченко описала ботфорты, которые выглядят не пошло

Этот вид сапог не пропадает с мировых подиумов уже несколько сезонов подряд.

Ботфорты в моде уже не первый сезон и, похоже, что сдавать своих позиций они не собираются. Сегодня это чаще всего сапоги-чулки, которые имеют эластичное голенище.

больше по теме Всего одна деталь: Хромченко научила превращать унылый гардероб в стильный А также дала рекомендацию по блестящим составляющим образа.

«Это мягкое голенище не только удобно. Оно плюс ко всему нивелирует отрицательную характеристику, которую несут ботфорты благодаря определенной одежде некоторых культурологических символов. Их мы знаем по кино, например, по роли Джулии Робертс в фильме «Красотка». Ботфорты того типа, которые показывали в фильме, являют собой порок. А вот те, что представлены на нашем подиуме, — нет», — сказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

Последние справа ботфорты выглядят текстильными и разделенными на две части. Основа состоит из ботинок-челси. Дополнение — из гетров, которые пришиты к обуви. Это очень универсальные сапоги, их, по словам ведущей, можно носить с самыми разными комплектами.

Центральный образ — на грани. Но ботфорты здесь не блестящие, не широкие и продлены цветом колготок, поэтому образ получается цельным и сапоги не акцентируют на себе внимание. Если бы здесь были колготки телесного цвета, эффект получился бы вульгарным.

Крайнюю комплектацию слева Хромченко вообще назвала «беззубой», поскольку брюки перекрыли конец ботфортов и превратили их в обычные сапоги.