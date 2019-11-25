Звездный стиль

Хромченко описала ботфорты, которые выглядят не пошло

Этот вид сапог не пропадает с мировых подиумов уже несколько сезонов подряд.

Хромченко описала ботфорты, которые выглядят не пошло
Эвелина Хромченко скриншот программы "Модный приговор"

Ботфорты в моде уже не первый сезон и, похоже, что сдавать своих позиций они не собираются. Сегодня это чаще всего сапоги-чулки, которые имеют эластичное голенище.

«Это мягкое голенище не только удобно. Оно плюс ко всему нивелирует отрицательную характеристику, которую несут ботфорты благодаря определенной одежде некоторых культурологических символов. Их мы знаем по кино, например, по роли Джулии Робертс в фильме «Красотка». Ботфорты того типа, которые показывали в фильме, являют собой порок. А вот те, что представлены на нашем подиуме, — нет», — сказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Последние справа ботфорты выглядят текстильными и разделенными на две части. Основа состоит из ботинок-челси. Дополнение — из гетров, которые пришиты к обуви. Это очень универсальные сапоги, их, по словам ведущей, можно носить с самыми разными комплектами.

Центральный образ — на грани. Но ботфорты здесь не блестящие, не широкие и продлены цветом колготок, поэтому образ получается цельным и сапоги не акцентируют на себе внимание. Если бы здесь были колготки телесного цвета, эффект получился бы вульгарным.

Крайнюю комплектацию слева Хромченко вообще назвала «беззубой», поскольку брюки перекрыли конец ботфортов и превратили их в обычные сапоги.

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Звездный стильмода и стильсапогиЭвелина Хромченко
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Хромченко описала ботфорты, которые выглядят не пошло
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