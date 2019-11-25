Караулова сразила гостей вечеринки необычным платьем с рукавом-шлейфом

На новогоднем празднике «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» певица была похожа на птицу с одним крылом.

Юлианна Караулова предстала перед публикой вечеринки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» в необычном наряде, похожем на птицу с одним крылом. Впрочем, грустной звезда вовсе не казалась.

Образ крыла получился благодаря рукаву платья, переходящему в шлейф. Без него наряд певицы можно было бы назвать классическим коктейльным. Туфли Караулова выбрала тоже стандартные – лодочки на шпильке.

Приятный женственный образ понравился не только гостям вечера, но и модному эксперту Анатолю Вовку.

«Это один из идеальных вариантов, как сохранить рамки приличия в коктейльном платье. В свете камер пайетки лишь усиливают контраст темного платья и светлых волос. Прекрасный выбор!», — поделился впечатлениями специалист с КП.

А вот Анна Семенович, в отличие от коллеги, не стала изображать приличие, явившись на вечеринку такой, какая есть – с глубоким декольте, огромным вырезом на юбке и в корсете.