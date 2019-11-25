Звездный стиль

Серябкина шокировала вечеринку «Муз-ТВ» сюрреалистичным платьем

Как всегда, в наряде Molly все ее прелести были открыты.

Серябкина шокировала вечеринку «Муз-ТВ» сюрреалистичным платьем
Ольга Серябкина. Фото Кудрявова Бориса, КП.

Накануне «Муз-ТВ» устроило предновогоднюю вечеринку, звездам отечественного шоу-бизнеса представилась возможность «выгулять» свои лучшие наряды.

Многие из них прилично удивили, например, скромница-Зара явилась на праздник в восточном комплекте – с обнаженным животом и в шароварах. Ольга Серябкина (Molly) выбрала для выхода в свет сюрреалистичный наряд с вычурным корсетом.

Ольга Серябкина. Фото
Ольга Серябкина. Фото Михаила Фролова. КП.

Уже по традиции, которую певица соблюдает множество лет, ее платье было весьма откровенным, подчеркивая все прелести женской фигуры. Как говорится, нечего скрывать. И без того короткая юбка была прозрачной, а блестящий корсет навевал мысли о дамах из кабаре.

«Такое платье смело можно назвать сюрреалистическим. И важно понимать, что это наряд исключительно для светского выхода», — заметил эксперт моды Анатоль Вовк в интервью КП.

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Звездный стильмода и стильОльга Серябкинасерябкина
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Серябкина шокировала вечеринку «Муз-ТВ» сюрреалистичным платьем
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