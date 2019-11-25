Серябкина шокировала вечеринку «Муз-ТВ» сюрреалистичным платьем

Как всегда, в наряде Molly все ее прелести были открыты.

Накануне «Муз-ТВ» устроило предновогоднюю вечеринку, звездам отечественного шоу-бизнеса представилась возможность «выгулять» свои лучшие наряды.

Многие из них прилично удивили, например, скромница-Зара явилась на праздник в восточном комплекте – с обнаженным животом и в шароварах. Ольга Серябкина (Molly) выбрала для выхода в свет сюрреалистичный наряд с вычурным корсетом.

Уже по традиции, которую певица соблюдает множество лет, ее платье было весьма откровенным, подчеркивая все прелести женской фигуры. Как говорится, нечего скрывать. И без того короткая юбка была прозрачной, а блестящий корсет навевал мысли о дамах из кабаре.