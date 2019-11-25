Звездный стиль

Внезапно: Зара явилась на вечеринку «Муз-ТВ» в золотых шароварах

Певица немало удивила этим видом публику.

Внезапно: Зара явилась на вечеринку «Муз-ТВ» в золотых шароварах
Зара. Фото Елены ВАХРУШЕВОЙ. КП

Накануне состоялась звездная предновогодняя вечеринка «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» Российские знаменитости блистали на ней экстравагантными нарядами. Немало удивила публику скромница-Зара, которая пришла на праздник, сверкая золотыми шароварами и накаченным прессом – настолько открытым оказался ее наряд.

Впрочем, в столь откровенном топе виден был не только идеальный пресс, но и область декольте певицы. Ну, а чтобы еще и плечи не пропадали из объективов фотокамер, Зара припустила с них свое роскошное пальто.

Певица Зара. Фото
Певица Зара. Фото Михаила Фролова. КП

Далеко не все узнали в столь необычном образе артистку, которая всегда предпочитала традиционные наряды. Похоже, что певице очень уж хотелось продемонстрировать результаты усиленных тренировок. Стоит отметить, что ей это с успехом удалось. Да и восточный стиль к ее типу внешности очень идет!

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Внезапно: Зара явилась на вечеринку «Муз-ТВ» в золотых шароварах
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