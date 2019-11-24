«Уволь стилиста»: поклонники не оценили платье Серябкиной со стразами

Вечером 24 ноября певица Ольга Серябкина (она же Molly) явилась на съемки новогоднего концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ» в необычном платье. Слегка похожее на черный пиджак, оно было обрамлено висящими нитями с нанизанными на них стразами.

Камни сверкали на темном фоне, при этом наряд обращал внимание на стройные ноги 34-летней звезды. Однако не всех поклонников певицы вдохновил этот наряд. В Instagram многие подписчики Серябкиной поставили негативные комментарии.

«Безвкусно одеваешься». «Уволь стилиста, плиз». «Ну, если честно, не очень на этом фото». Таких отзывов удостоилась Molly, хотя и восторженных комментариев было немало.

А как вы считаете, угадала ли певица с нарядом или нет?

Напомним, недавно Ольга ушла от продюсера Максима Фадеева, когда тот распустил своих подопечных артистов. При том, что до этого ходили слухи о том, что у артистки бурный роман с композитором. Недавно она попала на третью строчку в рейтинге «Топ-100 самых сексуальных женщин страны» и в программу Андрея Малахова «Прямой эфир. Рынок шкур».