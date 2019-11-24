Вайкуле появилась на «Золотом граммофоне» в туфлях-перчатках  

Для многих российских звезд прошедший в Кремлевском дворце «Золотой граммофон» стал настоящей ярмаркой тщеславия. Музыканты и светские львицы сверкали бриллиантами, шуршали перьями и бархатом, стараясь не наступить на собственный подол. В их ряду сильно выделялась Лайма Вайкуле.

65-летняя звезда пришла в неярком костюме песочного цвета в стиле оверсайз. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ее образ был невзрачным.

Певец и дизайнер Глеб Хан счел его безупречным. «Певица обладает редким даром – она умеет не только подбирать стильные образы, но и носить дорогие элегантные вещи небрежно», — рассказал он Teleprogramma.pro.

Внимание многих гостей церемонии приковала обувь звезды. Нет это были не броские туфли с блеском и на каблуке, это были стильные туфли-перчатки, выполненные из тончайшей кожи. Удобные и потрясающе интересные, с минимумом деталей. Уникальная мягкость и удобный отсек для большого пальца ноги превратил их в объект зависти для всех присутствующих модниц.