Звездный стиль

Вайкуле появилась на «Золотом граммофоне» в туфлях-перчатках  

Ее небрежный, но стильный костюм сразил модниц наповал.

Вайкуле появилась на «Золотом граммофоне» в туфлях-перчатках  
Лайма Вайкуле. Фото Global look press.

Для многих российских звезд прошедший в Кремлевском дворце «Золотой граммофон» стал настоящей ярмаркой тщеславия. Музыканты и светские львицы сверкали бриллиантами, шуршали перьями и бархатом, стараясь не наступить на собственный подол. В их ряду сильно выделялась Лайма Вайкуле.

65-летняя звезда пришла в неярком костюме песочного цвета в стиле оверсайз. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ее образ был невзрачным.

Певец и дизайнер Глеб Хан счел его безупречным. «Певица обладает редким даром – она умеет не только подбирать стильные образы, но и носить дорогие элегантные вещи небрежно», — рассказал он Teleprogramma.pro.

Внимание многих гостей церемонии приковала обувь звезды. Нет это были не броские туфли с блеском и на каблуке, это были стильные туфли-перчатки, выполненные из тончайшей кожи. Удобные и потрясающе интересные, с минимумом деталей. Уникальная мягкость и удобный отсек для большого пальца ноги превратил их в объект зависти для всех присутствующих модниц.

Лайма Вайкуле. Фото
Лайма Вайкуле. Фото Михаила ФРОЛОВА. КП.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Золотой граммофон"Звездный стильЛайма Вайкулемода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вайкуле появилась на «Золотом граммофоне» в туфлях-перчатках  
Интересно?
Поделись с друзьями: