Звездный стиль

Лорак отметилась на «Золотом граммофоне» в плиссированном фартучке и легинсах

Синий монохромный образ не пришелся по вкусу дизайнеру Ксении Князевой.

Лорак отметилась на «Золотом граммофоне» в плиссированном фартучке и легинсах
Ани Лорак. Фото Дмитрия Фролова. КП.

«Золотой граммофон», который прошел 23 ноября в Кремлевском дворце, впечатлил не только вокальными талантами российских звезд, но и нарядами, которые они продемонстрировали здесь. Некоторые отличились особенно. Чего только стоил образ Ани Лорак!

«Лорак искупалась в синьке?» — удивилась дизайнер Ксения Князева в интервью КП.

Эксперт заметила, что создатель этого наряда потратил значительные усилия на его пошив. В нем множество сложных деталей. Ну, а если совсем откровенно, то их количество просто зашкаливает: тут вам и плиссированный фартучек впереди, и огромные плечи «фонарики», и асимметричный воротник, и шляпа на голове, и глубокий вырез.

Плюс ко всему – сочетание двух тяжелых для зрительного восприятия тканей – атласа и бархата. И даже сапоги и легинсы певицы выполнены в этом же монохроме!

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"Золотой граммофон"Ани ЛоракЗвездный стильмода и стильпремия "Золотой граммофон"
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Лорак отметилась на «Золотом граммофоне» в плиссированном фартучке и легинсах
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