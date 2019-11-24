Звездный стиль

«Красавица!»: Крутой не сдержал эмоций, увидев новый стиль Алсу

Певица стала роковой дамой с жарким взглядом.

«Красавица!»: Крутой не сдержал эмоций, увидев новый стиль Алсу
Алсу. Фото Global look press

Помните Алсу в образе трепетной блондинки с кроткими, как у оленя, глазами? Именно в таком образе она впервые появилась на экранах страны в 1998 году, исполнив легендарный сингл «Зимний сон». В то время девушке было всего 15 лет.

Сейчас Алсу уже 36 и в ней сложно разглядеть ту бывшую влюбленную скромницу. Певица постепенно меняла свои образы, поступательно приближаясь к стилю роковой брюнетки. И вот момент настал – певица окончательно сбросила кокон, расправила крылья и предстала перед поклонниками в обновленном имидже.

Аккуратное каре на прямой пробор, черные волосы, total black look, яркая помада и глаза, которые смотрят насквозь. Взгляд холодный и жаркий одновременно. Видно, что Алсу окончательно утвердилась в своих силах и способна на многое.

Игорь Крутой, увидев певицу в таком виде, не смог сдержать эмоций. «Алсушенька-красавица!» — с восторгом написал он в Instagram.

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«Красавица!»: Крутой не сдержал эмоций, увидев новый стиль Алсу
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