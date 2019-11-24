Белые, укороченные, с вышивкой: какие модные джинсы выбрали российские звезды этой осенью

Какая осень без самых практичных брюк – джинсов? Вот и мы думаем – никакая. Разобраться, какие модели в тренде, а какие лучше отложить на дальнюю полку шкафа, Teleprogramma.pro помогла Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

Самая неактуальная модель сезона – джинсы с дырами. Кстати, многие стилисты (если не большинство) всегда их терпеть не могли и сейчас вздохнули с облегчением. Так что, если у вас есть «рванина» – смело выбрасывайте ее. Такой же совет мы дадим и Анне Бузовой, которая частенько прокалывается с трендами.

Ну, а если руки растут «оттуда», можно попробовать на месте дырочек сделать вышивку или аппликацию, которые сегодня в моде. Клава Кока выглядит женственно и актуально в этих милых джинсах с рисунком.

Если в вас все-таки присутствует необъяснимая тяга к состаренным моделям, Елена Бестави рекомендует обратить внимание на джинсы с потертостями. В этом сезоне они очень актуальны. Анфиса Чехова знает об этом и уже купила себе несколько таких моделей.

Думаете, белые и светлые джинсы только для лета? Вовсе нет! Как утверждает наш эксперт, этой осенью и зимой белые джинсы особенно актуальны . «Учтите, что они должны быть чисто белыми, без украшений и дополнительных деталей, без потертостей и «рванины»», – уточнила Елена. Похоже, что Мария Погребняк знает толк в модных джинсах.

Еще один подарок сезона – укороченные модели джинсов. Раньше представить было сложно, чтобы кюлоты или бермуды носили осенью или зимой, а теперь – запросто. Ксения Бородина выбрала джинсы по типу классических кюлот трендового белого цвета с бахромой, которая, кстати, тоже в тренде.

А вот актриса Светлана Ходченкова предпочла укороченные скинни классического синего цвета. Кстати, такой деним в моде.

Еще один актуальный цвет сезона – серый. Виктория Боня пошла дальше, она надела не просто серые джинсы, а блестящие. Как вам такой вариант?

Мода на оверсайз дошла и до джинсов. Светлане Бондарчук очень идут эти свободные прямые джинсы.

Обратите внимание, что многие звезды подворачивают брюки. Как говорит Елена Бестави, этот тренд сохраняется и осенью.

Эксперт по стилю предложил также модницам обратить внимание на актуальные этой осенью расклешенные модели. Оксана Федорова, к примеру, уже приобрела дизайнерские клеши.

Да и Стеша Маликова не отстает. Она купила на осень сразу несколько расклешенных моделей джинсов. Например, клеши от бедра с высокой талией, которые очень хорошо подчеркивают женственные линии.

И укороченные клеши, тем самым совместив сразу два тренда.

Как и с чем носить джинсы этой осенью? Раньше вариантов было немного – с куртками и полушубками. Теперь – с чем угодно. Это могут быть даже длинные пальто и шубы. Обувь – тоже самая разнообразная: полусапожки, ботильоны, ботинки, сапоги. По-прежнему очень модно заправлять брюки в сапоги. Однако они должны быть широкими, гармошкой. Если сапоги узкие, закатайте джинсы, как это сделала Анна Цуканова-Котт.

Кстати, Елена Бестави подчеркнула, главное в джинсах – не актуальность, а подходящая для вашего типа фигуры модель, та, что подчеркнет достоинства и скрывает недостатки. Так что выбирайте любые – узкие или широкие, длинные или укороченные. Но только не «рванину»!