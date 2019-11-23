Звездный стиль

Акиньшина дополнила вечерний образ макияжем в стиле Коко Шанель

Актриса вышла в свет в наряде от Ульяны Сергиенко.

Акиньшина дополнила вечерний образ макияжем в стиле Коко Шанель
Оксана Акиньшина. фото: globallookpress.com/

Оксана Акиньшина не часто появляется на публике, но если она приходит на мероприятие, то всегда оказывается в центре внимания. 32-летняя актриса является олицетворением женственности. Все ее образы лаконичные и подчеркивают ее достоинства. Крайне редко ее наряды оказываются неудачными. Так на днях девушка посетила открытие POP-UP бутика BVLGARI. Для выхода в свет она выбрала очень элегантный образ.

На публике Оксана появилась в черном вечернем платье от Ульяны Сергиенко, оголив одно плечо, а разрез на юбке позволил ей показать стройные ноги. Остроносые босоножки на шпильке дополнили образ. Волосы актриса собрала в хвост, сделав ровный пробор. Тонкая цепочка с подвеской и нежный макияж в пастельных тонах завершили образ. Акиньшиной доверили важную миссию. Она перерезала ленточку. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит девушка они одарили ее множеством комплиментов.

Специально для портала Teleprogramma.pro Анастасия Амирханова, визажист, оценила образ Акиньшиной. Как оказалось, не только наряд, но и мейкап подчеркнул красоту звезды.

«Так как она актриса очень яркая, очень интересная и лицо у нее запоминающееся с яркими чертами, то много макияжа ей не нужно. И она всегда краситься достаточно спокойно, потому что по цветотипу она вся такая весенняя: прозрачная кожа у нее, пшеничные волосы, светлые глаза. Ей яркий макияж не идет, поэтому она выбирает и в жизни, и для съемок более деликатные оттенки», — объяснила эксперт.

При этом она отметила, что для мероприятия Акиньшина предпочла вечерний макияж, но сдержанный. «У нее идет прокраска и верхнего, и нижнего века, но очень спокойно, без черных стрелок. У нее тушевка, спокойные оттенки, натуральные сочные бежевые губы, бровки неяркие. Вроде бы она нюдовая осталась сама собой, но в то же время она подчеркнула свои красивые глаза,  пышные реснички выделили лисий взгляд», — оценила Амирханова.

Она добавила, что актриса никогда не выделяет скулы румянами, так как это может создать вульгарный образ. Оксана же использует спокойный макияж в стиле Высокой моды. «Я называю этот стиль Коко Шанель. Она — это Высокая мода», — пояснила визажист.

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Звездный стильмнение экспертамода и стильОксана Акиньшина
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Акиньшина дополнила вечерний образ макияжем в стиле Коко Шанель
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