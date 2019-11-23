Рудковская в черном платье со шлейфом появилась на балу в Санкт-Петербурге

Яна Рудковская является известной модницей. Не так давно продюсер снялась в шоу «ЯнаСупер», показав всю подноготную своей роскошной жизни. Она не пропускает значимых событий. Не так давно супруга Евгения Плющенко побывала на балу дебютанток «Татлер». Она смогла затмить даже главных героинь мероприятия, облачившись в пышное бальное платье молочного цвета с трехметровым шлейфом.

больше по теме Рудковская в платье с перьями и трехметровым шлейфом пришла на бал «Татлер» Светская львица не могла пропустить главное событие осени.

Похоже, что Яне понравилось то, какое впечатление она на всех произвела. Накануне продюсер посетила уже другой бал, который прошел в Санкт-Петербурге, организованный ювелиром Петром Аксеновым. На этот раз блондинка снова выбрала роскошное пышное платье со шлейфом, но уже черного цвета. Рукава наряда были объемными за счет перьев. Волосы звезда собрала в хвост. В творении итальянского модельера Giambattista Valli она прошлась по коридорам отеля «Астория».

«К чёрному балу в Санкт-Петербурге готова! На один вечер в любимый Питер и в любимую „Астория“ ! Кто же я? Черный лебедь или Пиковая дама?», — подписала видео Рудковская.

Своим новым образом ей удалось вновь поразить коллег и поклонников. «Просто невероятная», — восхитилась Ольга Бузова. «Как красиво», — присоединилась Александра Савельева. А вот подписчики вновь нашли изъян в образе знаменитости. «Яна, платье класс, но прическа не подходит», «Шикарное платье. Вам очень идет», «Ну а Яна, как всегда, с хвостиком», «Прическа должна быть пышной и уложена крупными локонами, как у голивудских актрис 60-х годов», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что ранее Яну подвергли критике за короткие платья. Многие считают, что женщинам после 40 лет нужно одеваться более сдержанно. Однако светская львица никого не стала слушать. На конкурсе «Новая волна» она сменила более 5 мини-платьев, каждый день демонстрируя свою стройные ноги.