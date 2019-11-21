«Поругать не могу»: Пегова уравновесила яркий образ в кремовым тренчем

Ирина Пегова никогда не комплексовала из-за пышной фигуры. Тем ни менее, она время от времени сидит на диетах, а также любит устраивать пробежки даже в отпуске. Недавно актриса также прибегла к аппаратной процедуре по борьбе с лишним весом. Похоже, что 41-летняя артистка решила объявить войну жировым отложениям. Она уже обладает достаточно стройными ногами, которые стала чаще демонстрировать.
А накануне Ирина продемонстрировала яркий осенний образ. Во время прогулки ее запечатлели в алом платье длиной почти до щиколотки. Поверх она надела кремовый тренч, а вместо пояса использовала поясную сумку, выделив область талии. Завершили образ белые сапожки со свободным голенищем. Пегова отметила, что ей нравится теплый и сухой ноябрь, но она уже с не терпением ждет снега.
«Боже Ирина, вы такая красавица. Настоящая! Искреннее восхищаюсь», «Молодая, стильная, обаятельная!», «Очень красивый образ!!! Вы прекрасны, как модель!», «Вот она русская стать», «Ирочка! Как Вам все идёт, очень красиво!», — одарили ее комплиментами подписчики. А Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, специально для портала Teleprogramma.pro разобрала образ знаменитости.
«Не могу сказать „вау“, но и поругать не могу. Яркое, прямо скажем, сочное платье уравновешенно кремовым тренчем. Сумка перекликается по цвету с платьем. Прекрасно, что Ирины выбрала поясную — подчеркнула талию. Есть только один момент, который я бы хотела поменять — обувь. Если бы Пегова выбрала красные ботильоны или сапоги, то визуально бы вытянута рост. Когда мы видим игру цвета таким образом, как у неё (обувь и верхняя одежда совпадают по цвету), то должны быть очень и очень осторожны. Так мы „укорачиваем“ себя. Все-таки актриса не высокая, её рост всего 155 см, поэтому не рекомендую ей „воровать“ у себя сантиметры», — высказалась эксперт.