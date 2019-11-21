Звездный стиль

Анна Михалкова подчеркнула постройневшую фигуру силуэтным платьем

Актриса на днях стала гостьей в программе Ивана Урганта.

Анна Михалкова подчеркнула постройневшую фигуру силуэтным платьем
Анна Михалкова. фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова в свои 45 лет выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Примечательно, что еще около года назад, она обладала очень пышными формами. Актриса не стремилась выглядеть как модель, хотя ее сестра Надежда очень стройная, а значит дело не в генетике. Но потом она смогла взять себя в руки и сбросила несколько десятков килограммов за короткий промежуток времени. Как оказалось, в этом ей помогло правильное питание и занятия с персональным тренером.

Не удивительно, что недавно Анна отступила от своих принципов и разделась на съемках фильма. Ранее она заверяла, что никогда не оголится перед камерой но в фильме «Давай разведемся!» предстала в нижнем белье. По словам самой актрисы, она подумала, что в принципе уже в таком возрасте, что может себе позволить где-то раздеться., так как дальше, по ее мнению, будет только хуже. Перед премьерой новой картины Михалкова стала героиней шоу «Вечерний Ургант».

Для появления в студии артистка выбрала черное кокетливое платье с запахом и длинными рукавами. Силуэтный наряд подчеркнул постройневшую фигуру знаменитости и сделала акцент на талии. Анна дополнила образ элегантными туфлями-лодочками в тон. Волосы она собрала в пучок, оставив несколько прядей, обрамивших лицо.

«Сегодня в прокат вышел фильм „Давай разведемся!“. Я давно считаю что смех-лучшая терапия. Луч ша я!!» — написала актриса, опубликовав фото со съемок передачи.

Поклонники восхитились ее образом и красотой. «Очень красивы!», «Прям жуть как хороша! Восхищаюсь», «Прекрасная и стильная», «Платье шик», «Очень красивый образ!» — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что Михалкова предпочитает женственные образы для выходов в свет, а в обычной жизни не боится представать в джинсах и толстовке.

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"Вечерний Ургант"Анна Михалковазвездный образмода и стиль
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Анна Михалкова подчеркнула постройневшую фигуру силуэтным платьем
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