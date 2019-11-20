Звездный стиль

«Любит эпатировать публику»: стилист оценила авангардный образ Хакамады

В Лондоне общественный деятель и коуч появилась в total black look. Алина Некипелая оценила внешний вид бизнесвумен.

«Любит эпатировать публику»: стилист оценила авангардный образ Хакамады
Ирина Хакамада. Фото Global look press.

Ирина Хакамада обладает своим собственным стилем, не похожим ни на какой другой. В различных интервью она не раз признавалась, что не считает себя красивой. И именно это заставило ее когда-то воспитать в себе чувство стиля, которое всегда побеждает в борьбе с природной смазливостью.

Недавно в Лондоне общественный деятель появилась в авангардном образе total black. Эксперт по стилю Алина Некипелая (@alina_nekipelaya) дала ему оценку для Teleprogramma.pro.

«Авангардный стиль подходит не всем, а только тем, кто любит эпатировать публику, привлекать к себе внимание. На Ирине Хакамаде он смотрится очень гармонично, интересно и современно. Скорее всего, она сама его для себя выбрала, и в нем ей комфортно. Если вы – личность творческая, уверенная в себе, то смело можете копировать этот образ и выходить так в свет, посещать культурные мероприятия», – прокомментировала Алина Некипелая.

А вам нравится стиль Ирины Хакамады?

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«Любит эпатировать публику»: стилист оценила авангардный образ Хакамады
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