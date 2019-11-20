«Помада как вишенка»: стилист пришла в восторг от образа Ренаты Литвиновой

Хотите понять, что такое стиль? Взгляните на Ренату Литвинову. По словам стилиста Ларисы Тимирязевой, она одна из немногих актрис, которые имеют свой индивидуальный стиль.

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«Он всегда узнаваем, как почерк. Всегда выдержан в изысканно-богемных нотках с оттенком ретро, выбран под ее натуру», — рассказал эксперт Teleprogramma.pro.

По словам Ларисы Тимирязевой, в образах Литвиновой всегда присутствует игра контрастов. Есть она и в стиле, который актриса создала для гастролей в Краснодаре.

«В данном случае – контраст на фактурах. Черное платье в пайетках – довольно яркое и самодостаточное. Такая деталь в гардеробе должна быть одна. Далее этот блеск переходит в мерцание на колготах, а мерцание – в матовую фактуру туфель. Красная помада на губах звезды смотрится как вишенка на торте», — прокомментировал стилист.

Весь этот мерцающий образ очень подходит хрупкой таинственной Ренате с ее бледной аристократичной кожей. Если вы чувствуете себя кем-то подобным, можете смело копировать ее образ. «Для того иконы стиля и существуют, чтобы на них ориентироваться», —сказала Лариса Тимирязева.