Звездный стиль

«Помада как вишенка»: стилист пришла в восторг от образа Ренаты Литвиновой

Лариса Тимиряева оценила все аспекты стиля актрисы и режиссера.

«Помада как вишенка»: стилист пришла в восторг от образа Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова. Фото Global look press.

Хотите понять, что такое стиль? Взгляните на Ренату Литвинову. По словам стилиста Ларисы Тимирязевой, она одна из немногих актрис, которые имеют свой индивидуальный стиль.

«Он всегда узнаваем, как почерк. Всегда выдержан в изысканно-богемных нотках с оттенком ретро, выбран под ее натуру», — рассказал эксперт Teleprogramma.pro.

По словам Ларисы Тимирязевой, в образах Литвиновой всегда присутствует игра контрастов. Есть она и в стиле, который актриса создала для гастролей в Краснодаре.

«В данном случае – контраст на фактурах. Черное платье в пайетках – довольно яркое и самодостаточное. Такая деталь в гардеробе должна быть одна. Далее этот блеск переходит в мерцание на колготах, а мерцание – в матовую фактуру туфель. Красная помада на губах звезды смотрится как вишенка на торте», — прокомментировал стилист.

Весь этот мерцающий образ очень подходит хрупкой таинственной Ренате с ее бледной аристократичной кожей. Если вы чувствуете себя кем-то подобным, можете смело копировать ее образ. «Для того иконы стиля и существуют, чтобы на них ориентироваться», —сказала Лариса Тимирязева.

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Звездный стильмода и стильРената Литвинова
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«Помада как вишенка»: стилист пришла в восторг от образа Ренаты Литвиновой
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