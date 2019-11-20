Звездный стиль

«Образ продуман до мелочей»: Барановская в комбинезоне с перьями впечатлила бьюти-блогера

Телеведущая выбрала нежный наряд для появления на балу Tatler.

«Образ продуман до мелочей»: Барановская в комбинезоне с перьями впечатлила бьюти-блогера
Юлия Барановская. фото: globallookpress.com

18 ноября в Москве состоялся традиционный бал дебютанток Tatler. Юные представительницы известных фамилий блистали и кружились в вальсе в Доме союзов. Это светское мероприятие вот уже почти 10 лет привлекает внимание общественности. Не только дебютантки, но и просто гости тщательно готовятся к этому событию. Так, Яна Рудковская поразила всех своим платьем с трехметровым шлейфом.

Посетила бал и Юлия Барановская. Известная телеведущая вывела в свет своих сыновей от Андрея Аршавина: 13-летнего Артема и семилетнего Арсения. Мальчики выглядели элегантно в черных смокингах. А их мама облачилась в белоснежный комбинезон с пикантным декольте и перьями. Волосы она собрала в небрежный пучок, а в руках держала серебристый клатч. Образ завершили длинные сережки и браслет с камнями.

«В этот раз, впервые за много лет, мы были на балу без нашей Яны, потому что она до позднего вечера была на тренировке, кое-что готовит. Вышли в свет с мальчиками», — написала Юлия.

Поклонникам понравился ее образ. Многие отметили, что наследники телеведущей растут под стать ей, красавцами. Специально для портала Teleprogramma.pro Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, оценила вечерний образ знаменитости.

«На Барановской очень красивое платье. Такой молочный цвет ей к лицу. Перья делают наряд ещё более элегантным и даже изысканным. На корсете мы видим много ярких деталей — это и перья, и стразы, и вырез с сеточкой, но за счёт лаконичного низа не создаётся эффекта вульгарности. Весь образ продуман до мелочей. Высокая причёска гармонирует с серьгами, которые по цветовой палитре перекликаются с клатчем и прекрасно миксуются с комбинезоном. Получился эффектный выход в свет многодетной мамы и успешной женщины», — высказалась Лилиан.

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бал дебютанток TatlerЗвездный стильмода и стильРазбор стилистаЮлия Барановская
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«Образ продуман до мелочей»: Барановская в комбинезоне с перьями впечатлила бьюти-блогера
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