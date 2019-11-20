Звездный стиль

«Функции организма ослаблены»: косметолог объяснила постаревший вид Пугачевой

Накануне Примадонна вышла в свет и ужаснула журналистов своим внешним видом.

«Функции организма ослаблены»: косметолог объяснила постаревший вид Пугачевой
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева этой осенью стала чаще покидать свой замок в Подмосковье. Не так давно поклонники заметили певицу в ЦУМе, до этого она посетила премьеру фильма «Грех». 70-летняя артистка поражала всех своим моложавым видом. Несколько лет назад ей удалось феноменально похудеть, а потом она сменила стилиста и стала выбирать более молодежные образы.

Накануне Алла Борисовна появилась в Кремле. Она выступила на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», которая отмечала свое 50-летие. Артистка порадовала поклонников, исполнив с музыкантами композиции «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам». За кулисами звезду поджидали журналисты. Когда она только пришла, то выглядела несколько растерянно. Неизменный шиньон небрежно торчал, а на лице были видны признаки старения.

Примечательно, что на сцене она предстала в черном платье оверсайз с капюшоном, оголив свои стройные ноги. Полусапожки на каблуке завершили образ. Поклонники признались, что вид знаменитости их ужаснул. Еще недавно она выглядел посвежевшей, а на это раз будто резко постарела.

Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила порталу Teleprogramma.pro, с чем могут быть связаны такие резкие перемены во внешности. Она сразу отметила, что раньше поклонники просто видели снимки Примадонны, обработанные в специальной программе.

«Она для своих лет хорошо выглядит, просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она очень хорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. А тут на видео просто невозможно показать фотошоп», — высказалась косметолог.

Татьяна отметила, что у Алла Борисовны есть проблемные зоны, например — шея. Но при этом она считает, что в 70 лет это нормально.

«Функции организма ослаблены, чем ее стимулировать? Выдают возраст шея и руки, хоть она и подтянута. Нет такой сильной дряблости. Для своих лет она выглядит чудесно», — подчеркнула косметолог.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЗвездный стильмнение экспертаНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Функции организма ослаблены»: косметолог объяснила постаревший вид Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: