«Функции организма ослаблены»: косметолог объяснила постаревший вид Пугачевой

Алла Пугачева этой осенью стала чаще покидать свой замок в Подмосковье. Не так давно поклонники заметили певицу в ЦУМе, до этого она посетила премьеру фильма «Грех». 70-летняя артистка поражала всех своим моложавым видом. Несколько лет назад ей удалось феноменально похудеть, а потом она сменила стилиста и стала выбирать более молодежные образы.

Накануне Алла Борисовна появилась в Кремле. Она выступила на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», которая отмечала свое 50-летие. Артистка порадовала поклонников, исполнив с музыкантами композиции «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам». За кулисами звезду поджидали журналисты. Когда она только пришла, то выглядела несколько растерянно. Неизменный шиньон небрежно торчал, а на лице были видны признаки старения.

Примечательно, что на сцене она предстала в черном платье оверсайз с капюшоном, оголив свои стройные ноги. Полусапожки на каблуке завершили образ. Поклонники признались, что вид знаменитости их ужаснул. Еще недавно она выглядел посвежевшей, а на это раз будто резко постарела.

Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила порталу Teleprogramma.pro, с чем могут быть связаны такие резкие перемены во внешности. Она сразу отметила, что раньше поклонники просто видели снимки Примадонны, обработанные в специальной программе.

«Она для своих лет хорошо выглядит, просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она очень хорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. А тут на видео просто невозможно показать фотошоп», — высказалась косметолог.

Татьяна отметила, что у Алла Борисовны есть проблемные зоны, например — шея. Но при этом она считает, что в 70 лет это нормально.

«Функции организма ослаблены, чем ее стимулировать? Выдают возраст шея и руки, хоть она и подтянута. Нет такой сильной дряблости. Для своих лет она выглядит чудесно», — подчеркнула косметолог.