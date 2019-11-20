Звездный стиль

Хромченко объяснила, как полные женщины могут освежить образ тельняшкой

Модный эксперт отметила, что эта вещь всегда молодит и освежает образ.

Хромченко объяснила, как полные женщины могут освежить образ тельняшкой
Эвелина Хромченко. фото: globallookpress

В студию передачи «Модный приговор» пришла Лариса Гребенщикова. Женщина в возрасте с пышными формами обратилась к экспертам за советом. Она узнала, что в этом сезоне снова в моде тельняшки, но героиня боится, что полосатый наряд ее будет полнить. «Вы выглядите очень хорошо. Я не знаю, почему вы комплексуете», — заверил историк моды Александр Васильев. Стилисты попытались помочь женщине и собрали несколько стильных образов с тельняшкой.

После этого в студии появились три модели. Эвелина Хромченко объяснила, как правильно носить тельняшку и с чем ее можно сочетать.

«Тельняшка служит для того, чтобы демократизировать и омолаживать любой гардероб немедленно. Например, если мы говорим о смокинге и хотим добавить в классический образ какую-то долю экстравагантности, мы просто используем тельняшку в качестве внутренней вещи», — пояснила модный эксперт.

Коктейльный образ с тельняшкой на первой модели. фото: кадр из передачи «Модный приговор»

Так, одна из моделей надела поверх тельняшки причудливый черный корсет необычного кроя и сочетала его с белыми бриджами и ботильонами. Эвелина отметила, что несмотря на горизонтальную полоску, полные женщины могут носить тельняшку. «Но только ни в коем случае нельзя выбирать тельняшку с неправильным шагом этой самой горизонтальной полоски. Чем крупнее женщина, тем увереннее должна быть полоска», — рассказала Хромченко. Она добавила, что лучше также надеть жакет, чтобы не позволить тельняшке сделать человека визуально полнее.

Тельняшка с жакетом на возрастной модели. фото: кадр из передачи «Модный приговор»

По словам Эвелины, с тельняшкой можно создать и коктейльный образ, как у первой модели с корсетом, а также красивый летний наряд. Так эта вещь хорошо сочетается с костюмом с пиджаком и шортами. Также тельняшка может легко освежить образ.

Летний образ с тельняшкой. фото: кадр из передачи «Модный приговор»
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мода и стильПрограмма "Модный приговор"советы экспертаЭвелина Хромченко
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Хромченко объяснила, как полные женщины могут освежить образ тельняшкой
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