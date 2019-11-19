Звездный стиль

Кафельникова в платье винного цвета перещеголяла дочь Стриженовых на балу

Наследницы известных фамилий накануне блистали на главном мероприятии осени.

Кафельникова в платье винного цвета перещеголяла дочь Стриженовых на балу
Алеся Кафельникова и Саша Стриженова. фото: globallookpress.com, instagram.com/strizs/

18 ноября в Колонном зале Дома союзов вновь зазвучала классическая музыка и закружились пары в вальсе. Ежегодный бал дебютанток Tatler состоялся уже в девятый раз. Неизменная гостья мероприятия Яна Рудковская срази всех своим платьем с трехметровым шлейфом. Юные дебютантки сделали выбор в пользу удобства, так как им не хотелось запутаться и упасть во время танца. Но к этому событию тщательно готовились и те, кто ранее уже бывал на балу.

Так Алеся Кафельникова, дочь известно теннисиста Евгения Кафельникова, еще в 2016 году кружилась в танце. Тогда начинающая модель выбрала скромное голубое платье. Теперь, когда девушка смогла побороть наркотическую зависимость, пережить первые неурядицы в любви и пройтись по мировым подиумам, ее выбор был более стильным и подобающим случаю. Алеся предстала на балу в пышном платье от Dior винного цвета без бретелек, но с причудливой бахромой.

Она уложила волосы в легкие кудри, а также подчеркнула естественную красоту нюдовым макияжем. Длинные серьги и цепочка завершили образ. Поклонники восхитились ее роскошным нарядом. «Не узнать. Красавица. Как будто снова 16», «Это Вау», «Красавица! лучший наряд», — прокомментировали пост подписчики. На этот раз Кафельникова пришла в одиночестве, так как ее родители находились не в городе.

А вот Екатерина и Александр Стриженовы вновь поддержали дочку Сашу в такой важный день. 18-летняя студентка МГУ давно стала самостоятельной, но любит своих родителей и только рада провести с ними время. Она уже тоже была дебютанткой, поэтому на этот раз облачилась в элегантное платье молочного цвета с вышивкой и бантом на талии.

«Александра, образ великолепный! Будешь внукам рассказывать, „помню, когда я была на балу….“», — восхитилась наследницей мама.

Но ни Саше, ни даже Тоне Худяковой не удалось затмить Кафельникову. К слову, 13-летняя дочь режиссера Павла Худякова долгое время жила на две страны. В школу она ходила в Майами. Также девушка занимается бальными танцами, а в ее гардеробе только брендовые вещи. На бал она явилась в голубом многослойном платье с длинным шлефом от Саши Ким. Голову девушки украшала корона.

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Алеся Кафельниковабал Tatler 2019Звездный стильмода и стильСаша Стриженова
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Кафельникова в платье винного цвета перещеголяла дочь Стриженовых на балу
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