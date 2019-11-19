Звездный стиль

Дочь Немцова в последний момент поменяла платье для бала «Татлер»

Дина хотела быть в образе черного лебедя, но в итоге склонилась к более романтичному облику Золушки.

Дочь Немцова в последний момент поменяла платье для бала «Татлер»
Дина Немцова. фото: globallookpress.com/

Накануне в Москве состоялось одно из самых долгожданный светских мероприятий — бал дебютанток Tatler. Сестра Тимати, внучка Михаила Боярского и наследницы других известны персон готовились к этому событию, так как стали дебютантками. Долго выбирали себе наряды и те, кто уже был на этом балу и теперь рад появиться на нем снова в качестве гостя. Так Яна Рудковская поразила всех платьем с трехметровым шлейфом.

Не смогла пропустить это мероприятие и дочь Бориса Немцова. Дине уже 17 лет, и она стала настоящей красавицей. Дебютанткой девушка стала еще три года назад, поэтому теперь для нее это мероприятие просто праздник. На бал ее проводила мама Екатерина Одинцова. Известная журналистка предпочла черное кружевное платье в пол, а вот ее наследница облачилась в легкое голубое платье, в меру пышное и с воздушными рукавами.

Волосы Дина собрала в пучок, а также сделала неброский макияж. А серебристый сверкающий плащ завершил образ Золушки. Как оказалось, изначально она хотела одеться под стать родительнице в черное, но передумала.

«Платье для бала Дина поменяла в последний момент, вместо роскошного рокового образа черного лебедя — нежный и трогательный образ Cinderell’ы», — рассказала Одинцова. «Сегодня мои дети познакомились с несколькими выдающимися, харизматичными и нестандартно мыслящими людьми. Вечер прошёл очень насыщенно и интересно», — добавила она.

Поклонники восхитились нежным образом дочери Немцова. Многие одарили ее комплиментами. «Красивая, нежная, молоденькая — как главная героиня фильма», «Диночка прелесть, вся в маму красавица нежная девушка», «Очень красивое платье, ну и Дина конечно!», «Дина Похожа на образ Наташи Ростовой», «Как бы гордился папа», — прокомментировали пост подписчики.

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бал Tatler 2019Дина НемцоваЕкатерина ОдинцоваЗвездный стильмода и стиль
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Дочь Немцова в последний момент поменяла платье для бала «Татлер»
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