«Словно копыта»: Лопыреву раскритиковал стилист из-за «неудачной» обуви

36-летняя Виктория Лопырева проводит ноябрьские каникулы в Каире. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова приняла участие в импровизированной фотосессии, поделившись с верными почитателями понравившимся кадром. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в мини-платье, отдав предпочтение стилю наив.

Образ Виктории в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала стилист по имиджу Елена Бестави. Эксперт в сфере моды раскритиковала знаменитость за «неудачную» обувь, указав Лопыревой на допущенные ею ошибки. По словам тренд-аналитика, само себе платье манекенщицы выглядит весьма интересным. Однако девушке стоило заменить подобранные аксессуары, отказавшись от массивных позолоченных часов, полагает Бестави. Этот атрибут, по мнению стилиста, абсолютно выбивался из образа, особенно в сочетании с нежными перламутровыми пуговицами на платье модели.

«Виктория выбрала черно-белые ботильоны непонятной формы, смотрятся, словно копыта! Такая обувь сразу же привлекает на себя внимание, и, к сожалению, только с негативной стороны. Просто рушит всю эстетику образа на корню! Очень много лишних деталей, из-за чего возникает желание спросить: Зачем все это нужно?! Вике я бы посоветовала подобрать к такому платью в стиле наив с маленькими лацканами и укороченными рукавами простые черные туфли-лодочки или же белые ботильоны», — экспертно резюмировала Бестави.

Напомним, что в феврале Виктория Лопырева впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Модель вместе со своей семьей обосновалась в Майами.