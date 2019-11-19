Осенний тренд – бермуды: Хромченко объяснила, как и с чем их носить

Нынешний осенний сезон отличился – несмотря на холода, неожиданную актуальность приобрели бермуды. Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» объяснила, кто их может носить и с чем.

Бермуды, по словам ведущей, являются наследниками кюлотов, которые тоже когда-то люди воспринимали с опаской. Но потом дамы поняли, что они фактически ничем не отличаются от юбок длины миди.

«Наносившись кюлотов, женщины захотели продолжения. И кому-то пришло в голову остановить их чуть раньше. Но шорты – это не слишком актуальный тренд, а вот середина ноги – это уже интересно», — поведала историю появления бермудов в осеннем гардеробе Хромченко.

Эти брюки могут носить женщины абсолютно любого возраста. «Например, комплект, который в центре может легко надеть бабушка той девушки, которая выберет комплект слева (розовый)», — сказала Эвелина.

Бермуды осенью можно комбинировать с сапогами, которые заходят внутрь штанин (классические на шпильке и острым носком или тупоносые с массивным каблуком). Либо с туфлями или ботинками, в этом случае лучше выбрать плотные колготы, сливающиеся с цветом обуви.