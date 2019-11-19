«Умеют выглядеть дорого!»: имидж-стилист оценила лощеные образы Снигирь и Чиповской

Актрисы Анна Чиповская и Юлия Снигирь засветились на премии ОК в нетривиальных вечерних образах. Имидж-стилист Вероника Николаева (@nika_elstyle) сочла их очень выдержанными и дорогими.

«Глядя на этих девушек, радуется глаз – настолько постарались либо сами актрисы, либо их стилисты. Приятно смотреть!» — сказал эксперт Teleprogramma.pro.

Звезды российского кино умело расставили акценты в своих нарядах, очень деликатно подчеркнув свою сексуальность.

«Вырез Чиповской в данном случае смотрится очень органично, в нем нет никакой пошлости. Абсолютно лаконичное платье с актуальными широкими плечами дополнено модным аксессуаром – широкой цепью. Заметьте, что больше никаких украшений, кроме нее, на Анне нет. Разве что красная помада, которая тоже может играть роль аксессуара», — прокомментировала Вероника.

Она обратила внимание на то, что к платью с глубоким вырезом девушка сделала аккуратную укладку волос, без лишнего декора. «Образ очень выдержанный, смотрится восхитительно», — заключила она.

Не меньший восторг вызвал у имидж-стилиста и образ Снигирь.

«У Юлии очень акцентное платье: у него яркий принт и интересный сложный крой со множеством декора. Но актриса сделала абсолютно гладкую прическу с убранными назад волосами и совершенно нейтральный макияж. Нет никаких аксессуаров, яркой помады. Какой продуманный, грамотный образ! Если сюда добавить хотя бы минимальные аксессуары, он уже не будет таким лощеным. Приятно, что современные звезды умеют выглядеть дорого. Восхитительно!» — сказала Вероника Николаева.